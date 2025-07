Numeri in crescita per la Fillea Cgil Enna, nuove sfide per il settore edile e notevoli criticità denunciate

«La Fillea Cgil di Enna ha approvato il bilancio consuntivo, che testimonia una stagione di forte crescita per il settore delle costruzioni nel territorio. I lavori si sono svolti alla presenza del segretario generale della Cgil di Enna, Antonio Malaguarnera e del segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio. Un risultato trainato, certamente, dalle grandi opere che stanno interessando la provincia e che stanno generando un impatto occupazionale ed economico di notevole rilievo». Lo annuncia Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna, che aggiunge: «Si sarebbe potuto fare molto di più se questo territorio si fosse fatto trovare pronto per le sfide che qualche anno fa si annunciavano alle porte. Si sarebbe dovuto investire su formazione straordinaria nel settore, creando nuove figure professionali locali e invece le maestranze arriveranno da fuori quando le opere cresceranno ancora e si andrà avanti nella realizzazione dei lavori. Questo sarà inevitabile».

Carnevale continua: «Tuttavia, a fronte di questi segnali incoraggianti, persistono criticità che la Fillea Cgil di Enna intende portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Si registra ancora una diffusa elusione dei contratti collettivi nazionali, una piaga che mina la dignità e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei cantieri. Particolarmente preoccupante è inoltre la gestione delle emergenze climatiche: il problema del caldo estremo non viene affrontato con la necessaria efficacia e sensibilità. La mancata osservanza dell’ordinanza regionale restrittiva che vieta il lavoro nelle fasce orarie più critiche (dalle 12:30 alle 16), così come la non applicazione del decreto legislativo 148/2015 che regola gli eventi meteo estremi, rappresentano violazioni inaccettabili. A tutela della salute e della sicurezza di chi lavora, la Fillea Cgil Enna ha già avviato in queste ore una serie di esposti formali allo Spresal, all’Ispettorato del Lavoro e alla Prefettura, con documentazione fotografica, chiedendo controlli tempestivi ed efficaci».

«Sul fronte sindacale – ancora Carnevale – la Fillea Cgil di Enna si conferma una federazione viva e presente sui luoghi di lavoro: nel primo semestre del 2025 abbiamo registrato una crescita di circa il 7%, con oltre 150 nuove iscrizioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante la conclusione del ciclo del superbonus. Questo dato rappresenta per noi una straordinaria iniezione di fiducia e conferma la bontà del lavoro svolto nei cantieri, fatto di presenza, proposta e capacità di denuncia. Non ci sarebbe stato altrimenti questo riconoscimento da parte dei lavoratori. Pur consapevoli che molto resta ancora da fare, la Fillea Cgil Enna rinnova il proprio impegno a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo una cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei contratti».

Carnevale conclude: «Infine, una foto della assemblea generale riunita ieri per testimoniare la nostra vicinanza al popolo palestinese, minacciato della propria stessa esistenza dalle atrocità compiute dal Governo israeliano. Ci sarà anche un sostegno alle associazioni che si occupano di cooperazione internazionale e umanitaria».