FenealUil Sicilia Centrale e Fillea-Cgil Enna: “Richiesta urgente di messa in sicurezza della Strada Provinciale 62”

Le organizzazioni sindacali FenealUil Sicilia Centrale e Fillea-Cgil Enna puntano l’attenzione “sulla gravissima situazione di rischio che riguarda la Strada Provinciale 62, in prossimità dell’uscita autostradale di Mulinello e dell’imbocco del nuovo campo base del Consorzio Pacaed” come dichiarano Francesco Mudaro, segretario generale della FenealUil Sicilia Centrale e Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Enna.

“Da tempo segnaliamo la necessità di un intervento urgente – continuano i due segretari generali – per garantire la sicurezza dell’attraversamento pedonale utilizzato quotidianamente dalle maestranze dell’impresa titolare dei lavori, dagli operai e dagli impiegati delle aziende in subappalto del lotto 4B. L’attuale situazione, aggravata dalla posizione dell’area parcheggio di fronte al campo base, espone tutte le lavoratrici e i lavoratori a rischi elevatissimi, soprattutto nelle ore notturne in cui le criticità si moltiplicano”.

Mudaro e Carnevale tuonano: “Riteniamo inaccettabile che, a fronte di un pericolo tanto evidente, non siano ancora state adottate misure concrete per la tutela dell’incolumità delle persone coinvolte. Come sindacati, chiediamo ancora una volta alle autorità competenti e al Consorzio Pacaed di farsi carico con la massima urgenza della risoluzione definitiva di questa vicenda. Invitiamo la cittadinanza, i media e tutte le istituzioni a tenere alta l’attenzione su questa problematica e a sostenere la richiesta di intervento immediato”.

I segretari generali di FenealUil Sicilia Centrale e Fillea Cgil Enna concludono: “Qualora non dovessero giungere deliberazioni serie e tempestive da parte degli enti preposti, le scriventi organizzazioni si riservano di valutare tutte le azioni necessarie, compresa la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti”.