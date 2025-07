Inferno sulla A19, Tir in fiamme, traffico in tilt, rogo sul viadotto di Enna minaccia le aziende

Nuova giornata infernale sulla A19 per via degli incendi che stanno paralizzando il traffico a distanza di 24 ore dalla tragedia di ieri tra Mulinello ed Enna.

Caos sulla A19

Un camion diretto verso Palermo ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di Motta Sant’Anastasia: le squadre dei vigili del fuoco e della Polstrada sono in azione ed è stato deciso di chiudere il tratto per cui uscita obbligatoria a Motta per poi rientrare da Gerbini.

Canadair in azione

Ha ripreso vigore l’incendio provocato da un tir che ieri è precipitato da un cavalcavia, nei pressi dello svincolo di Enna e che ha provocato la chiusura dellA19 per quasi dodici ore, fino all’una di notte Le fiamme, complice il vento di stamani, hanno ripreso forza fino a lambire alcune aziende agricole e di allevamento che ci sono proprio sotto lo svincolo mettendole a rischio. Sin dalle prime ore di stamani un canadair sorvola la zona mentre da terra operano i volontari della protezione civile di Enna coordinati dai vigili del fuoco e la forestale. Riaperte anche le strade 192 che da Enna bassa porta al Dittaino, chiusa ieri perché il fuoco l’aveva raggiunta e la 117 bis che da Enna bassa arriva allo svincolo autostradale