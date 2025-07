La storia di Camara, sbarcato a Lampedusa ed ora calciatore dell’Enna

La storia di Billy Camara, giovane attaccante classe 2006 di origini guineane, è un esempio di determinazione, passione e speranza per il futuro. Dopo un lungo viaggio iniziato in Guinea e dopo aver attraversato la Tunisia è giunto in Italia.

Sarà un nuovo calciatore dell’Enna e potrà così proseguire il suo percorso di crescita sportiva ma soprattutto umana e sociale.

Billy era arrivato in Italia nel luglio 2023, giovanissimo e senza famiglie al seguito, sbarcando a Lampedusa dopo un percorso faticoso e pericoloso. Grazie al progetto Sai di Bari, era stato accolto in una casa famiglia, dove oltre all’ospitalità aveva trovato il supporto educativo e legale della sua tutrice Federica Pecorella e dell’educatrice Rossana Mancini.

La passione per il calcio dell’attaccante classe 2006 si è subito fatta notare. Dopo un periodo di prova alla Primavera della Fiorentina e una stagione trascorsa con la Polimnia Calcio di Polignano a Mare – club in cui è stato soprannominato “l’Osimhen dell’Eccellenza” – Billy ha incantato con gol spettacolari come la rovesciata contro il Racale, diventata virale sui social.

Ora, la nuova sfida per Billy è rappresentata dalla maglia dell’Enna nel girone I di Serie D. Una scelta fatta con la voglia di crescere e realizzare quel sogno di riscatto che Billy custodisce da sempre: “Sono fuggito dal mio Paese, ora sogno di diventare un calciatore”, disse al suo arrivo in Italia.

Questo il programma del raduno e ritiro pre-campionato

31 luglio a Casa Enna

Ore 12 raduno squadra

Ore 14 visite mediche

1 agosto a Pergusa

Ore 9 allenamento

Ore 17 allenamento

A seguire doppie sedute