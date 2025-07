Troina senza Internet, danni alle aziende e utenti isolati, sindaco minaccia azioni legali

A Troina la rete internet funziona poco e male: le imprese denunciano gravi danni, per non parlare dei professionisti o di semplici utenti, impossibilitati a comunicare. Un problema gigantesco che ha investito la stessa amministrazione comunale e così il sindaco, Alfio Giachino, ha inviato una lettera di protesta a FiberCop, azienda che opera nel mercato delle infrastrutture di rete, a cui è stata ipotizzata la possibilità di un’azione legale se il problema non sarà risolto.

Le proteste di cittadini e aziende

“Siamo costretti a denunciare – scrive il sindaco di Troina – i gravi problemi di connessione alla rete internet mobile e fissa, ormai con una frequenza disarmante nella quasi totalità del nostro territorio. Sono appunto frequenti situazioni di totale assenza di segnale voce sui dispositivi fissi e mobili, nonché frangenti in cui la connessione ai dati, sia fissa che mobile, è praticamente inesistente. Tutto questo appare veramente inaccettabile per un territorio già mortificato da una atavica condizione di arretratezza infrastrutturale”.

Giachino pronto ad adire le vie legali

Il sindaco ha raccolto le segnalazioni di “parecchi utenti che hanno riscontrato e continuano ancora a riscontrare notevoli difficoltà di accesso alla rete, rallentamenti e interruzioni del servizio causando gravi disagi ai nostri cittadini e alle nostre imprese”.

“In assenza di un intervento risolutivo ci vediamo costretti ad adire le vie legali per tutelare gli interessi dei nostri cittadini per quello che si profila un’interruzione di un pubblico servizio ormai essenziale” chiosa il sindaco.

Le cause dello spopolamento

Ma quest’ennesimo disagio dimostra, ancora una volta, come l’assenza di servizi efficienti sia tra le cause dello spopolamento delle Aree interne. “Chi si trova – dice il sindaco – nella condizione di dover amministrare una comunità inserita in un contesto territoriale tra i più arretrati nel panorama nazionale si trova a lottare giornalmente contro condizioni di arretratezza e inefficienza infrastrutturale che sono alla base di fenomeni di abbandono e spopolamento dei propri territori”