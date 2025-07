Lotta alla povertà sanitaria, l’Asp presenta un progetto

Contrastare la povertà sanitaria nella provincia ennese: avviato il progetto. Venerdì 1 agosto 2025, alle ore 10:00, presso la Sala “Mingrino” dell’Ospedale Umberto I di Enna, sarà presentato il progetto dell’ASP di Enna di contrasto alla povertà sanitaria, finanziato dal Programma Nazionale “Equità nella Salute’ 2021-202 La finalità è il consolidamento di servizi di medicina di prossimità (ambulatori specialistici gratuiti e altre misure) indirizzati alla popolazione target composta da cittadini italiani con un ISEE non superiore a €. 10.000,00 cittadini extracomunitari in possesso almeno del codice STP e cittadini comunitari in possesso del codice ENI. Durante I’evento saranno delineati i punti salienti del progetto suddiviso per misure di intervento con durata pluriennale. Il progetto attiverà formalmente la rete istituzionale di enti pubblici e privati con lo scopo di consolidare una mediazione di sistema tra i potenziali utenti ed i servizi sanitari e socio-sanitari appositamente strutturati sul territorio di competenza della ASP di Enna.

“Per consentire alla popolazione target residente nel territorio dell’ASP di Enna i servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità, è necessario che tutti gli Enti pubblici e privati che operano sul territorio a favore di soggetti in condizione di svantaggio socio-economico intervengano per assicurare l’accesso a questi servizi mediante una capillare individuazione e segnalazione dei soggetti aventi diritto”, dichiarano i responsabili del progetto. Già attivati gli ambulatori nei quattro Distretti sanitari.

Il programma, aperto alla cittadinanza, prevede i saluti del Direttore Generale Dott. Zappia Mario, del Direttore Sanitario, Dott. Ennio Ciotta, e del Direttore Amministrativo Dott. Maria Sigona; sono previsti gli interventi del Presidente del Libero Consorzio di Comuni di Enna, Avv Capizzi Piero, dei sindaci dei Comuni capofila dei Distretti sociosanitari, Avv. Greco Maria Gaetana, Agira, Avv. Dipietro Maurizio, Enna, Dott. Bonelli Luigi, Nicosia, Avv. Cammarata Antonio, Piazza Armerina, e, a seguire, del Presidente lblea Servizi Territoriali, Dr. Cappellano Salvatore. L’ing. Cordovana Salvatore, responsabile per l’attuazione del progetto, illustrerà il tema del contrasto alla povertà sanitaria nel territorio dell’ASP di Enna; il dott. La Tona Francesco “L’Equipe multidisciplinare e attività odontoiatrica”, la dott.ssa Maria Ruscica, l’Erogazione farmaci”; il Dr. Paolo Di Venti “Esperienze di co-progettazione in Sanità”; Dr. Uccio Muratore “La Sanità per una comunità inclusiva”; la Dr.ssa Santarelli Antonella “La mediazione di sistema e la comunicazione”. Seguiranno il dibattito e la consegna degli attestati.