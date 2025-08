Donna affetta da tumore salvata dai medici dell’ Umberto I di Enna

E’ stato eseguito con successo all’Umberto I di Enna un delicato intervento di surrenectomia laparoscopica per feocromocitoma. Si tratta di una delle patologie tumorali più complesse e pericolose da trattare dal punto di vista chirurgico ma l’equipe medica dell’ospedale, diretta da Danilo Centonze, è riuscita nell’obiettivo per nulla facile considerato che per questa tipologia di operazione è necessario un approccio multidisciplinare coordinato e competenze specifiche.

Che tipo di tumore è

Il feocromocitoma è un tumore delle cellule cromaffini, tipicamente localizzato nei surreni, la cui peculiarità risiede nella secrezione di catecolamine quali adrenalina e noradrenalina. Questa caratteristica può comportare una sintomatologia sistemica importante: ipertensione persistente o parossistica, sudorazione, tachicardia e cefalea. La diagnosi viene effettuata attraverso esami radiologici come la TC, che consente di individuare la sede del tumore, con conferma attraverso il dosaggio ematico e urinario dei metaboliti delle catecolamine.

Il primario di Chirurgia

“Il trattamento di questa patologia consiste nella rimozione chirurgica del tumore, ma è di fondamentale importanza che il gesto chirurgico sia preciso e delicato – spiega il dottor Centonze, direttore del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Enna – Un’eccessiva manipolazione del tumore può comportare una secrezione ormonale pericolosa, esponendo il paziente a gravi conseguenze sistemiche che possono comprometterne la vita”.

Chi è la paziente

La complessità del caso ha richiesto settimane di preparazione meticolosa: la paziente, una donna catanese di 59 anni, ha dovuto seguire un trattamento preoperatorio con alfa e beta bloccanti nelle due settimane precedenti all’intervento, con monitoraggio costante dei parametri vitali. Vincente una stretta collaborazione tra i chirurghi, gli anestesisti e la farmacia ospedaliera che ha reso disponibili tutti i farmaci necessari.

L’equipe medica

Ecco chi sono i medici protagonisti di questo brillante intervento: Danilo Centonze, Chiara Toscano, . Giorgio Graziano. Dagli anestesisti: Ezio De Rose Roberta Adamo e Giuseppe Scavuzzo. Fondamentale anche il contributo del personale infermieristico: l’infermiere strumentista Alessandra Petralia, il Capo Sala Filippo Corvaia e gli infermieri di sala Gianni Marmo e Albano Giaggeri.