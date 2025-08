Caso Palio dei Normanni, la giunta, “nessuna irregolarità, vogliono far saltare l’evento”

“Non vi è alcuna irregolarità contabile, la giunta ha adottato degli atti in linea con quelle che sono le direttive richieste dall’assessorato regionale legate al finanziamento”. Lo afferma l’amministrazione comunale di Piazza Armerina che replica all’affondo dei consiglieri di opposizione i quali hanno sollevato violazioni contabili in relazione ai fondi regionali per il Palio dei Normanni. A loro parere, parte di essi sarebbero stati dirottati per altri eventi.

Le scelte dei dirigenti del Comune

“I dirigenti del Comune di Piazza Armerina ritengono di aver operato nel rispetto delle norme. Peraltro, in merito alla posizione della giunta, un consigliere del Pd ha dovuto prendere atto che la giunta ha portato avanti degli atti sulla base dei decreti e delle risorse disponibili” aggiungono gli esponenti della giunta Cammarata.

“Vogliono fare saltare il Palio e tutti gli altri eventi”

Secondo il Governo della città dei mosaici, “è in corso un evidente tentativo di mettere in difficoltà il Comune e fare saltare la manifestazione più importante, il Palio dei Normanni, giunta alla settantesima edizione, ed ancora i festeggiamenti per la Madonna e gli altri eventi estivi che sono per la comunità una vera boccata di ossigeno, sotto l’aspetto economico”.

Minacce al sindaco, “che fanno Pd e Forza Italia”?

L’amministrazione è tornata sulla questione delle minacce in aula da parte di un uomo ai danni del sindaco e del vice Messina. “Allo stato, né il Pd né Forza Italia hanno preso posizione. Ci dicano da che parte stiano” conclude la giunta comunale di Piazza Armerina.