Nord Sud, la strada dai secoli contati, Cgil, “opera fondamentale”

“La mitica Nord – Sud, la strada che avrebbe dovuto collegare Gela a Enna e da lì a Capo d’Orlando, tagliando in due la Sicilia. Dell’utilità dell’opera è superfluo discutere”. Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia denuncia l’immobilismo attorno ad un’opera fondamentale per la viabilità

Un’opera fondamentale

La Nord-Sud è un’opera interminabile e come spiega lo stesso Pistorio, “al momento, sono già in esercizio alcuni lotti e altri sono in corso di realizzazione ma i tratti non sono raccordati tra loro, sono dei manufatti non interamente funzionali al raggiungimento dello scopo per cui era stato previsto l’intervento”. Eppure si tratta di un’arteria fondamentale che potrebbe cucire l’isola dal Messinese fino a Gela e dunque ne beneficerebbe l’area interna della Sicilia. Per completare i 28 km mancanti, così da legare al centro la Nord Sud, è necessaria la realizzazione del tratto Nicosia Sud fino allo svincolo di Mulinello.

“Il completamento – dice Pistorio di quest’opera, rimandato da decenni, è essenziale per il nostro territorio; ovvero quantomeno se ne completi intanto una tratta poi che si voglia completare la Gela Enna o la Enna Capo d’Orlando, questo attiene alla politica ma quantomeno potremmo finalmente avere un’intera tratta interamente funzionante”.

Il divario

Secondo Pistorio, “il divario esistente tra l’Isola e il resto d’Italia e che, anziché diminuire, rischia di crescere. E ciò, a maggior ragione, pesa sull’intero sistema produttivo già alle prese con le problematiche che emergeranno a causa dei dazi”.