Servizio idrico a singhiozzo a Regalbuto, sindaco diffida AcquaEnna, rovinata la festa patronale

Interruzioni del servizio idrico a Regalbuto. Lo denuncia il sindaco, Vittorio Angelo Longo, che ha presentato una seconda diffida ad AcquaEnna per “i ripetuti e gravi disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile”.

La prima diffida

Nelle settimane scorse, lo stesso primo cittadino aveva lamentato la presenza di acqua torbida che sgorgava da numerosi rubinetti ma in quell’occasione il gestore, affermando di aver svolto delle verifiche, non aveva rilevato nulla di anomalo. “Le continue interruzioni stanno causando disagi pesantissimi a famiglie, esercizi commerciali e servizi pubblici essenziali” denuncia Longo il quale sostiene che tali disagi sono avvenuti “nei giorni cruciali della festa patronale”.

Cosa ha fatto il Comune

Il sindaco lamenta anche la mancata apertura di uno sportello locale “di supporto all’utenza, rendendo difficile ogni forma di interlocuzione diretta con chi dovrebbe garantire il servizio”. Di contro, il capo dell’amministrazione di Regalbuto assicura di aver messo a disposizione uno sportello online accessibile dal sito istituzionale del Comune dove è possibile scaricare la modulistica per segnalare disservizi e avviare reclami formali”.

Informati prefetto, Asp e Ati

Nella diffida al gestore, che per conoscenza è stata inviata all’Ati, al prefetto ed all’Asp di Enna, il sindaco di Regalbuto chiede di adottare immediatamente tutte le misure necessarie a garantire la regolare distribuzione idrica e attivare uno sportello fisico locale, per ascoltare e gestire le segnalazioni. Chiediamo rispetto per la nostra comunità”