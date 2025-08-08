Disinfestazione, chiudono gli uffici del palazzo della Provincia

Con l’ordinanza n° 1 del 2025 il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi ha disposto per giovedì 14 agosto la chiusura degli uffici provinciali allocati nel Palazzo della Provincia e nell’ala della Prefettura oltre che nelle sedi distaccate di Via Varisano, Palazzo Geracello, Viale Diaz e garage di via S. Agrippina e via Repentite. Il provvedimento per consentire alla ditta incaricata di eseguire interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione ritenuti necessari per scongiurare il diffondersi di focolai infettivi. La chiusura degli uffici è stata disposta per garantire gli interventi in sicurezza in assenza di personale all’interno. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì’ 18 agosto.