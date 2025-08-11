Verso il sacerdozio, un ex consigliere comunale ed un laureato in seminario

Hanno iniziato il loro cammino verso il sacerdozio nella diocesi di Piazza Armerina, in occasione della festa per Maria Santissima delle Vittorie Marco Incalcaterra e Marco Di Fina.

Chi sono

Marco Incalcaterra, 55 anni, cresciuto nella parrocchia Santo Stefano di Piazza Armerina, già consigliere comunale, è un amante della storia e dell’arte della città e profondamente legato alla patrona. E’ docente di lettere (storia e geografia) alla Scuola Media “R. Cascino” di Piazza Armerina. Marco Di Fina, 25 anni, della parrocchia S. Giovanni Battista di Enna, laureato in Beni Culturali e prossimo alla laurea in Storia dell’Arte, anch’egli legato a Maria Santissima delle Vittorie.

“Ringraziamo il Signore che continua a benedire la nostra Chiesa diocesana e affidiamo il loro cammino alla Madonna delle Vittorie, patrona della Città e della Diocesi” si legge nel profilo di Maria Santissima delle Vittorie