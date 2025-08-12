Raccolta rifiuti a Ferragosto, ecco i servizi che saranno garantiti nei comuni siciliani serviti da Dusty

Nella giornata festiva di venerdì 15 agosto sono in programma alcune variazioni al calendario dei servizi di igiene ambientale.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, nella giornata festiva di venerdì 15 agosto sono state predisposte alcune variazioni al calendario dei servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti.

PROVINCIA DI CATANIA:

A Paternò resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento delle strade. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti e Numero verde. Il Centro comunale di raccolta resterà aperto solo la mattina mentre non saranno operativi, ove presenti, Centri comunali di raccolta mobili, Isole ecologiche e Centri di riuso.

A Santa Maria di Licodia nessuno dei servizi previsti in calendario verrà espletato. Servizi sospesi anche a San Gregorio, dove si provvederà solo allo svuotamento dei cestini.

Nei comuni di Motta Sant’Anastasia, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania e Valverde sarà garantito l’espletamento dei servizi di porta a porta e spazzamento delle strade. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine, non saranno operativi, ove presenti, i Centri comunali di raccolta.

Stesse variazioni sono in programma a Misterbianco. Qui, i Centri comunali di raccolta di via Puglia e di via Giuseppe Garibaldi resteranno chiusi al pubblico anche sabato 16 agosto.

PROVINCIA DI PALERMO:

Dusty garantirà a Termini Imerese l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e di spazzamento delle strade. Nelle contrade il porta a porta verrà effettuato in via straordinaria in mattinata anziché il pomeriggio.

Il Centro comunale di raccolta resterà aperto al pubblico solo di mattina.

Non saranno attivi, invece, i servizi di Numero verde e di ritiro dei rifiuti ingombranti.

A Santa Flavia resterà attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta delle attività commerciali. Saranno inoltre aperti al pubblico i Centri comunali di raccolta e le tre postazioni mobili di Piano Stenditore, di Sant’Elia, della Stazione ferroviaria e l’Eco punto di via Indro Montanelli.

Non verrà effettuato né lo spazzamento delle strade né il servizio porta a porta per le utenze domestiche. Non saranno attivi, inoltre, il Numero verde e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

A Borgetto e a Partinico, Dusty ha disposto la sospensione di tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti.

CALTANISSETTA:

Dusty garantirà nel comune di Caltanissetta l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento sarà limitato alle strade del centro storico e le Isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico.

Non saranno attivi, invece, i servizi di Numero verde e di ritiro dei rifiuti ingombranti. Infine, i Centri di riuso e i Centri comunali di raccolta, sia fissi che mobili, resteranno chiusi.





Tutti i servizi riprenderanno con regolarità, come da calendario, nelle giornate non festive successive a quella indicata.



