Videopremière Estate: i teatri siciliani ed Enna nel nuovo video di Petrotto

Arriva su YouTube il 15 agosto 2025 alle ore 13:00, in Video Première sul canale “Channel 8”, “Estate”, il nuovo videoclip musicale di Salvatore Petrotto, professore d’orchestra con testo di Nadia Salamone. Un lavoro realizzato con passione e spirito comunitario, che racconta, attraverso immagini e musica, la bellezza autentica e la forza della Sicilia.

Girato in maniera amatoriale, Estate conduce lo spettatore in un viaggio emozionale da Alcamo, con il Monumento ai Caduti della guerra, ai grandi teatri siciliani — Massimo e Politeama a Palermo, Bellini a Catania, Vittorio Emanuele a Messina — passando per città come Siracusa, Trapani, Noto, Acireale e fino al cuore di Enna, dove compare anche il celebre Bar Delizia, simbolo di ospitalità e tradizione locale.

Un omaggio sentito a chi lavora ogni giorno per far vivere la Sicilia: operatori sanitari, militari, artigiani, pizzaioli, baristi e tutti coloro che, con il loro impegno, mantengono viva l’anima dell’isola.

Le riprese e il montaggio sono a cura di Salvatore Petrotto e Fabio D’Alessandria. Una parte del video è stata girata ad Aspra, con una coreografia amatoriale ideata e interpretata da Nadia Salamone, insieme a Claudia, Alessandra Salamone e Aurora Pollicino.

Il video si chiude con un gesto simbolico e potente: il sollevamento di un fazzoletto bianco, segno di pace, speranza e non violenza.

“Estate” è una dedica sincera a chi vive e ama la Sicilia ogni giorno. Un progetto semplice, ma carico di cuore.