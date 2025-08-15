Cavalleria rusticana, gli orari dei bus navetta
Enna-Cronaca - 15/08/2025
In occasione dell’opera Cavalleria rusticana, in programma il 17 agosto al Castello di Lombardia, l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di bus navette gratuito.
Il servizio
Dal parcheggio Pisciotto al Piazzale Lombardia passando da Via Alessandro Volta (fermata Piazza Garibaldi) fino alle ore 01:50 del 18 agosto.
Il Comune di Enna precisa che chi utilizzerà il parcheggio di Via Alessandro Volta (tratto della strada panoramica adibito a tale scopo) potrà usufruire del servizio di bus navetta gratuita utilizzando la fermata prevista in Piazza Garibaldi oppure le fermate previste in Via Roma.