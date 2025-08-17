INIZIA LA STAGIONE 25/26 DEL CITTÀ DI TROINA: AL VIA DOMANI IL RITIRO PRECAMPIONATO
Comunicati Stampa - 17/08/2025
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, che domani, lunedì 18 agosto 2025, prenderà il via il ritiro precampionato del team rossoblù.
Gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19:00, presso lo Stadio “Silvio Proto” di Troina (EN).
Nei prossimi giorni saranno resi noti l’organigramma societario, lo staff tecnico e la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria.
Luogo: Stadio Silvio Proto, TROINA, ENNA, SICILIA