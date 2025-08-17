Maltempo, salta la Traviata a Piazza Armerina

Il maltempo ha fatto saltare la Traviata che era prevista in piazza Cattedrale, a Piazza Armerina. Lo ha annunciato il sindaco, Nino Cammarata, che, a sua volta, ha avuto la comunicazione dagli organizzatori. Lo spettacolo, però, non è stato cancellato, infatti è stato posticipato al 29 agosto.

I biblietti

Dall’organizzazione fanno sapere che i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. “Questa decisione è stata presa per tutelare il nostro pubblico, i solisti, i tecnici, il service audio e luci, l’orchestra, il coro e tutto lo staff impegnato nella realizzazione dell’evento” spiegano da Sicilia classica Festival.

Rinviata anche Carmen

Non solo la Traviata è stata spostata anche la Carmen, fissata in calendario per il 22 agosto, sarà rappresentata il 14 settembre. “Nessuna responsabilità è da attribuire al Comune in merito a tale decisione che deriva esclusivamente dall’organizzazione artistica e logistica del festival” spiegano da Sicilia classica Festival mentre il 30 agosto ci sarà Cavalleria Rusticana.