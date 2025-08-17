Odissea 2025, le recite di ieri annullate per pioggia: recupero e rimborsi

Ieri il maltempo, che non si attendeva così forte, ha costretto gli organizzatori a cancellare gli spettacoli delle 20.30 e delle 22. Questi saranno recuperati martedì 19 agosto, negli stessi orari, e potranno essere utilizzati i biglietti virtuali o cartacei già ricevuti. Per chi non avesse la possibilità di raggiungere le Gole dell’Alcantara il 19, Box Office, nelle stesse informative inviate agli interessati, specifica come provvedere al rimborso, inviando una richiesta a una specifica email. Oggi, intanto, a parte qualche pioggia mattutina, pare non ci sia alcun pericolo di sospensione degli spettacoli.

Ieri, la pioggia abbattutasi sulla zona dell’Alcantara, che era prevista ma non si attendeva un temporale di quella portata, e le condizioni del fiume hanno costretto gli organizzatori ad annullare gli spettacoli di Odissea delle 20.30 e delle 22.

Quando, nel primissimo pomeriggio, è stato chiaro che sarebbe stato meglio rimandare le repliche, in accordo con l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e il Parco botanico e geologico delle Gole, è stata subito diffusa sui canali social di Buongiorno Sicilia, che produce il lavoro teatrale, una comunicazione diretta agli spettatori, molti dei quali, appreso dei temporali, chiedevano notizie.

Oltre a render noto che le repliche di ieri erano sospese, nella comunicazione si spiegava anche che gli spettacoli sarebbero stati recuperati martedì 19 agosto, negli stessi orari, utilizzando gli stessi biglietti virtuali o cartacei già ricevuti.

Per coloro i quali, poi, fossero impossibilitati a raggiungere il 19 agosto le Gole dell’Alcantara, Box Office, che ha inviato agli interessati delle informative, specifica nelle stesse come accedere ai rimborsi e rende noto che questi andranno indirizzati all’email boxofficesicilia@gmail.com entro e non oltre il 18 agosto.

Oggi, intanto, le condizioni atmosferiche nella valle dell’Alcantara sono sensibilmente migliorate e, a parte qualche pioggia mattutina, pare che non ci sia alcun pericolo di sospensione degli spettacoli.

Si ricorda poi che, per qualsiasi informazione sull’Odissea, si potranno inviare messaggi Whatsapp al 347 638 0512.

Per avere costantemente notizie sullo spettacolo delle Gole, poi, basterà seguire le pagine Facebook di Buongiorno Sicilia e dell’Odissea di Omero.

Gli indirizzi sono https://www.facebook.com/AssociazioneBuongiornoSicilia/

e https://www.facebook.com/OdisseaDiOmeroOfficial/.