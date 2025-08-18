Caso Ancipa e diga Olivo, Venezia contro Cocina e Bellomo, “Siamo su Scherzi a parte”

Usa il sarcasmo il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, commentando le parole del coordinatore della Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica Salvo Cocina e del dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Fulvio Bellomo.

La vicenda

Il primo ha assicurato, dopo i dubbi sollevati dal parlamentare Ars di Troina, che la diga Ancipa erogherà acqua, in caso di assenza totale di piogge, fino a febbraio del 2026, il secondo, invece, ha escluso perdite idriche dalla diga Olivo, come, invece, denunciato da Venezia che ha prodotto anche una documentazione video.

Il sarcasmo di Venezia, “video sono dei fotomontaggi”

“La diga Ancipa continuerà – argomenta con sarcasmo il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia – ad essere piena anche senza le piogge e non c’è nessuna perdita nelle condotte idriche ennesi. Chi afferma il contrario o ha le allucinazioni o è il solito ‘sinistrato’ che distorce la realtà. I video che circolano sulle perdite nelle reti colabrodo sono solo dei fotomontaggi e gli 8 milioni di metri cubi d’acqua della diga Pozzillo scaricati sul fiume Salso nei mesi scorsi sono frutto di uno strano sogno”.

“Benvenuti su Scherzo a parte”

Il commento di Venezia, affidato alla sua pagina social, si chiude con un’altra stoccata. “Manca solo il miracolo di Schifani che cammina sulle acque, perché grazie al suo Governo siamo in una botte di ferro. Benvenuti su “Scherzi a parte”.