Finanza, Grasso al comando del Nucleo Pef, Petrizzo lascia Enna dopo 3 anni e va a Torino

Cambio della guardia al comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Enna. Il tenente Colonnello Mario Grasso prende il posto di Gaetano Petrizzo trasferito a Torino ove andrà a ricoprire l’incarico di Comandante del 2° Gruppo Tutela Entrate presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

Le sue origini

Originario di Acireale, 50 anni, il Tenente colonnello Grasso, laureato in Giurisprudenza, Economia e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, si è arruolato nel Corpo nel 1997 ed ha frequentato il 97° Corso per Ufficiali nelle sedi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e Roma.

Proviene dalla Dia di Catania

Giunge a Enna proveniente dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, ove ha rivestito sia l’incarico di Capo del Settore Indagini Preventive che di Vice Capo Centro. In precedenza l’Ufficiale nel corso della sua carriera ha svolto sempre incarichi operativi, al comando di Reparti fra le sedi di Noto, Modica, Riposto e Catania, maturando grande esperienza sia nel campo della Polizia Giudiziaria che in quello Economico Finanziario.

Petrizzo lascia Enna dopo 3 anni

Il Tenente Colonnello Gaetano Petrizzo lascia il Nucleo PEF di Enna dopo un triennio alla guida del Reparto caratterizzato da significativi risultati operativi ad ampio raggio, dirigendo in prima persona, attività di servizio di polizia giudiziaria particolarmente impegnative nei settori del contrasto alle frodi fiscali, dell’aggressione ai patrimoni di origine illecita nonché della tutela della spesa pubblica.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Colonello Fulvio Marabotto, nel corso di una breve e sobria cerimonia, nel salutare i due Ufficiali ha espresso il suo apprezzamento al Ten. Col. Gaetano Petrizzo per l’ottimo lavoro svolto alla sede di Enna sottolineandone il costante impegno e le eccellenti qualità umane e professionali ed ha formulato i migliori auguri al Ten. Col. Mario Grasso per il nuovo incarico assunto.