Frasi sessiste su foto di donne sul gruppo Mia moglie, Meta lo chiude, “ci sono anche ennesi”

E’ stato rimosso da Meta il gruppo Facebook Mia moglie, con oltre 32 mila iscritti, in cui venivano pubblicate immagini intime di donne, molte di loro del tutto inconsapevoli, che, naturalmente, venivano commentate da uomini con frasi volgari e sessiste.

La testimonianza, “ci sono un bel po’ di ennesi”

Una notizia di carattere nazionale ma con riverberi ennesi, infatti, sui social ci sono testimonianze di persone che hanno “sbirciato” quel gruppo, intravedendo “un bel po’ di ennesi con tanto di faccia e profilo, altro che anonimato” racconta un sedicente testimone.

“Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme” ha detto il portavoce di Meta che ha rilasciato delle dichiarazioni ai media nazionali, aggiungendo che “se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell’ordine”.