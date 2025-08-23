Tre milioni dalla Regione a Troina, sindaco, “spesi per la pavimentazione e segnaletica”

Tre dei 10,5 milioni di euro stanziati dall’assessorato regionale all’Energia che li ha prelevati dalle royalties per la coltivazione degli idrocarburi sono stati destinati al Comune di Troina.

Come saranno spese le risorse

Il sindaco, Alfio Giachino, ha già indicato in che modo saranno spesi. “Riusciremo, con questo considerevole importo, a rifare la pavimentazione e la segnaletica in parecchie strade cittadine” assicura il sindaco di Troina che assicura la preparazione del bando.

Bando e poi lavori in primavera

“Nei prossimi mesi svolgeremo la gara d’appalto e nella primavera prossima partiranno i lavori. Voglio ringraziare di cuore l’onorevole Fabio Venezia per la determinazione con cui ha seguito l’iter del progetto. Con Venezia lavoriamo da tempo per questo finanziamento (da quando era Sindaco della città di Troina e io assessore ai lavori pubblici)”.