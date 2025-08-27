Sanità, in arrivo 98 medici specialistici

L’Asp di Enna assicura di essere vicina all’assunzione di 98 medici specialistici grazie al bando dell’aprile scorso. Secondo quanto sostenuto dall’azienda sanitaria, sono 100 candidati ammessi per i 15 posti di medicina generale, 98 candidati ammessi per i 3 posti di radiodiagnostica, 17 ammessi per i 18 posti di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza. E ancora: 22 concorrenti ammessi per gli 8 posti di ortopedia e traumatologia, 10 per l’unico posto di anatomia patologica e 14 per i 10 posti disponibili al Dipartimento Salute Mentale.

L’iter burocratico

Dopo l’approvazione degli elenchi, la macchina concorsuale proseguirà velocemente verso le prove d’esame e la formazione delle graduatorie, con ogni fase programmata per accelerare l’entrata in servizio dei nuovi medici.

Zappia, “soddisfatti della risposta del concorso”

“Siamo soddisfatti della risposta ottenuta dal concorso – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – abbiamo voluto imprimere un’accelerazione decisiva alle procedure per dare risposte concrete ai cittadini. È doveroso ringraziare il servizio risorse umane guidato dalla Dott.ssa Angela Messina che sta lavorando senza sosta per rendere possibile questo risultato e non solo”.