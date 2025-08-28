A Gagliano una sfilata di ecomoda, in passarella modelle con abiti fatti con materiali in disuso

Per il secondo anno consecutivo, si ripropone a Gagliano l’evento di moda sostenibile “Ecomoda: la bellezza del riuso”. Stasera, alle 21,30, in piazza Nino Grippaldi, si assisterà ad una sfilata di moda unica nel suo genere.

30 “stiliste” locali

Trenta donne gaglianesi: casalinghe, lavoratrici e studentesse, hanno realizzato 67 abiti, utilizzando i materiali più disparati, come plastica, carta, legno, metallo e ogni sorta di oggetto in disuso. Il tutto riutilizzato, assemblato e adattato con creatività e senso artistico. Gli abiti saranno indossati da sessantasei modelle e modelli di ogni età.

Il progetto del Comune

Il progetto è patrocinato e cofinanziato dal comune di Gagliano e dalla società dei rifiuti Srr, per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’ecosostenibilità e del riciclo. L’evento accende i riflettori sull’importanza del riuso, riciclo e recupero, ma anche sul talento gaglianese. L’evento è organizzato dall’assessore allo spettacolo, Alida a Brazzaventre, e vedrà vere e proprie opere d’arte sfilare in passerella. Lo spettacolo sarà inframezzato dal concerto del famoso cantautore Ivan Cattaneo, che quest’anno compie 50 anni di carriera.