Sedimenti: il Garage presenta una listening session al tramonto nella campagna ennese

Giovedì 28 agosto alle ore 18 il Garage presenta una sessione di ascolto immersi nella campagna ennese, nelle ultime ore di luce della giornata, in collaborazione con Francesco Cammarata. Il luogo si trova in un’area di campagna sulle pendici di Enna, in zona Papardura bassa – contrada Mugavero. Per ricevere informazioni dettagliate sulla location si prega di scrivere o chiamare a garage.enna@gmail.com / 3331117257 (Francesco). L’ingresso è libero.



L’occasione nasce dalla volontà di Francesco Cammarata, giovane artista e produttore musicale ennese di base a Roma, di condividere la propria ricerca sonora sviluppata negli ultimi mesi sul tema dell’acqua e della siccità. Al set di Francesco Cammarata con il suo progetto musicale “42 Cent Hotline”, si uniscono le sperimentazioni sonore inedite di Ruggero Lambo con il suo progetto “Taru”, artista e produttore musicale ennese di base Milano, e di canecapovolto+ nella versione live set del pluriennale progetto collettivo e multidisciplinare dal cuore catanese. Ogni set avrà una durata di circa 30-40 minuti.



Si consiglia di portare con sé teli o cuscini. Nell’eventualità di condizioni meteo avverse l’evento si terrà al coperto, ma nello stesso luogo.



Luogo: ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00