Villarosa, torna Biblioinsieme con la presentazione del libro Da Garzuni

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti di Biblioinsieme con la presentazione del

libro “Da Garzuni – Storie del secondo dopoguerra” del prof. Giuseppe Crupi. L’incontro si

terrà mercoledì 3 settembre alle ore 18:00 alla Biblioteca Comunale Vincenzo De Simone

di Villarosa.

L’iniziativa rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di

Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone,

Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del

Ministero della Cultura.

Previsti i saluti istituzionali: Francesco Costanza, Sindaco di Villarosa; Alberto Di Nicolò,

Assessore alla Cultura; Pietro Colletta, Professore associato di Letteratura latina

medievale e umanistica, Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo e

Presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. Interverranno l’autore Prof.

Giuseppe Crupi, la Prof.ssa Teresa Seminara e la Prof.ssa Giuseppina Bruno. La serata

sarà allietata al pianoforte da Gaia Ruggiero. Ingresso libero.

Attraverso le vicende personali del protagonista Andrea e della sua famiglia, il volume

ricostruisce il contesto sociale tra il 1950 e il 1968, restituendo un quadro vivido della vita

quotidiana: i giochi dei ragazzi, i luoghi di ritrovo degli adulti e le relazioni affettive. Con il

procedere della narrazione, Andrea diventa il simbolo delle possibilità di riscatto sociale

delle classi meno abbienti in un’Italia che, in quegli anni, vedeva migliorare le condizioni di

vita della popolazione.

L’autore Giuseppe Crupi, nato a Enna nel 1948 e laureato in Pedagogia, ha iniziato la sua

carriera come docente nella scuola elementare. Dal 1980 al 1989 è stato consigliere

comunale a Calascibetta, ricoprendo anche la carica di assessore in tutte le

amministrazioni del periodo e quella di vicesindaco dal giugno 1980 al gennaio 1987. Nel

1989 è passato al Liceo Classico “N. Colajanni” di Enna, dove ha insegnato Storia e

Filosofia fino al termine della sua carriera. Dal 1991 al 2000 ha ricoperto il ruolo di vice

preside e successivamente è stato collaboratore del dirigente scolastico.