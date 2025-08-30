Virus West Nile, ordinanza della sindaca di Agira per evitare la diffusione

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha deciso di adottare delle misure, espresse in un’ordinanza, per prevenire la diffusione del virus West Nile.

La comunicazione della sindaca Greco

“È arrivato in Sicilia – dice la sindaca – sia pure in casi sporadici e che tuttavia appare necessario in via preventiva adottare misure in materia di prevenzione, sorveglianza e risposta alla circolazione del virus riferita alla stagione estiva o autunnale 2025”.

Ordinanza fino al 15 novembre

L’ordinanza riguarda una serie di prescrizioni, in vigore fino al 15 novembre, a cui associazioni, enti, attività commerciali devono attenersi.

Ecco cosa fare

Nel provvedimento si ordina “di rimuovere o capovolgere contenitori di uso comune che possono raccogliere acqua piovana evitando di sversarli nei tombini”. Inoltre, è fatto obbligo di “procedere al controllo, alla pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o teli impermeabili dei contenitori inamovibili, ad esempio cisterne e fusti per irrigazione lasciati all’aperto al fine di evitare il formarsi di focolai e di infestazione”. Ed ancora: “Pulire e svuotare con costante frequenza contenitori nel civico cimitero o riempirli con sabbia o sassolini. Evitare innaffiamenti e ristagni continui nei terreni e nelle pertinenze esterne”