“Eccomi, Manda me” – Il cammino interiore di un giovane verso la fede

Con Eccomi, Manda me, lo scrittore emergente Sandro Gialì fa il suo ingresso nel panorama editoriale con un’opera che non si limita a raccontare una storia, ma si propone come un vero e proprio viaggio interiore. Il libro, da oggi disponibile su Amazon in versione cartacea ed ebook, è una testimonianza intensa e sincera che parla al cuore di chiunque sia in ricerca. Non si tratta di un romanzo tradizionale pensato per intrattenere, ma della narrazione autentica di un giovane che, tra vittorie e cadute, ha sentito nascere dentro di sé il richiamo discreto della fede. Un richiamo che non urla, ma sussurra con dolcezza, trasformando fragilità in forza e solitudine in rinascita. Con uno stile diretto e disarmante, Gialì accompagna il lettore tra delusioni, amori, paure e abbandoni, fino alla scoperta di un Dio che non chiede perfezione, ma verità. Un Dio che non si impone, ma si lascia incontrare nel silenzio, nella sofferenza e nelle pieghe più profonde dell’animo umano. Eccomi, Manda me non è una dichiarazione di potenza, ma un atto di fiducia: il “sì” di chi sceglie di lasciarsi trasformare, di ricominciare, di rinunciare per amore. Un messaggio universale che si rivolge a chiunque abbia il coraggio di interrogarsi sul senso della vita. Il volume si apre con la presentazione di Giuseppe Martorana, giovane voce del giornalismo contemporaneo, formatosi attraverso esperienze significative presso Il Giornale di Sicilia e l’agenzia di stampa Italpress. La sua firma non si limita a introdurre l’opera, ma ne accompagna anche la conclusione, incorniciando così il percorso narrativo di Gialì con uno sguardo attento e partecipe. La doppia presenza di Martorana rappresenta un sigillo di autorevolezza e al tempo stesso un invito alla riflessione, offrendo al lettore chiavi interpretative che arricchiscono la testimonianza personale dell’autore. La prefazione, invece, porta la firma di Don Roy Benas, sacerdote della Diocesi di Trieste. Un contributo che si intreccia con la narrazione di Gialì, guidando il lettore a cogliere tra le righe l’invito autentico alla ricerca interiore e alla scoperta di sé.

Luogo: VILLALBA, CALTANISSETTA, SICILIA