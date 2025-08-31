Lavori alla rete idrica finiti, torna l’acqua ad Assoro

“I lavori di sostituzione della pompa di sollevamento acqua sono terminati e le vasche sono in fase di riempimento”. Lo afferma il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, in merito alla situazione dell’approvvigionamento idrico sospeso per via di un guasto che ha costretto allo stop all’erogazione dell’acqua.

Il sindaco di Assoro

“Tra qualche ora sarà riaperta la distribuzione di acqua in tutto il paese, ovviamente le contrade con il consumo di acqua potranno essere rifornite solo in mattinata quando tutte le condutture saranno a regime” precisa il sindaco.