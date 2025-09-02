Incidente sulla A19 al Dittaino, Tir va a sbattere contro guard-rail
Agira - 02/09/2025
Incidente stradale stamane alle 7,50 sulla A19 in prossimità dello svincolo del Dittaino, in direzione Catania. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del mezzo andando poi a sbattere contro il guard-rail.
Il soccorso
A prestare soccorso alla vittima sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna ma le sue condizioni appaiono abbastanza buone. Sul posto anche il personale dell’Anas e della Polizia stradale per tenere sotto controllo il traffico, parzialmente rallentato per via dell’uso di una sola corsia.