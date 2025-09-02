Nuovi Atm delle Poste in 4 Comuni per evitare la clonazione delle carte di credito

In provincia di Enna Poste Italiane ha installato per i cittadini quattro ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

I moderni apparati, disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, sono stati attivati nei giorni scorsi presso gli uffici postali di Pergusa, Assoro, Aidone e Valguarnera Caropepe. I nuovi Postamat, che sostituiscono i precedenti sportelli automatici già disponibili presso le sedi sul territorio dell’Ennese, si inseriscono nel piano degli interventi di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane destinato ai comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Gli ATM di nuova generazione sono dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibili tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.