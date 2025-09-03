La bella ennese Alessia alla finale del concorso “una ragazza per il cinema” a Taormina

E’ ennese la sedicenne che concorrerà , domenica prossima a Taormina, alla finale di “Una ragazza per il cinema. Alessia, che frequenta il IV anno del liceo linguistico, approda a Taormina dopo avere conquistato la fascia alla selezione regionale ad Avola, a Misterbianco ed infine a San Gregorio di Catania dove si accaparra il posto da finalista per concorrere a Taormina.

Il sogno di studiare a Parigi

Con i suoi colori mediterranei la giovane che, dopo il diploma, sogna di frequentare l’università a Parigi, dato che adora la lingua francese è una ragazza molto determinata. Da quando aveva poco più di 3 anni frequenta una scuola di danza dove perfeziona le diverse discipline, dal classico al contemporaneo, hip pop e moderno.

Vuole fare la modella

Ma il suo sogno è quello di fare la modella e, infatti, 2 anni fa, per la prima volta, sale su un palco ad Enna, quello della Scala della Moda, il concorso organizzato da Joselito Pappalardo, dove conquista la fascia di “miss di tutte le miss”, riconoscimento che le ha permesso di partecipare a tutte le altre tappe del concorso in Sicilia ma anche in Puglia e Calabria. Anche quest’anno la tappa ennese de “La Scala della moda” la conferma miss Enna e miss Eleganza. Forte di questo risultato Alessia partecipa al concorso “una ragazza per il cinema” e arriva alle finali. Oggi si prepara a partire per Taormina per il gran finale di domenica con il ballerino e coreografo statunitense che per anni ha Garrison Rochelle e ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia