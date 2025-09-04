Trafficante di droga sconterà la condanna nella sua casa di Piazza Armerina

Sconterà la sua condanna nella sua abitazione un uomo, residente a Piazza Armerina, finito sotto processo per traffico di droga.

L’inchiesta per droga

Una vicenda risalente negli anni scorsi quando l’imputato avrebbe organizzato un commercio di stupefacenti in città, creando una rete di clienti piuttosto capillare, al punto da destare l’attenzione dei vicini e poi, conseguentemente della polizia. Venne indagato e da quell’indagine, coordinata dalla Procura di Enna, ne è scaturito un processo e la relativa condanna. Tra sette mesi sarà un uomo libero ma quel che gli resta da scontare lo trascorrerà nella sua abitazione.

Le violazioni

La polizia ha eseguito l’esecuzione della misura su disposizione della Procura della Repubblica di Enna. L’uomo era stato inizialmente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tuttavia, durante il periodo di esecuzione della misura, l’uomo non ha osservato le prescrizioni imposte, rendendosi responsabile di reiterate violazioni. E così, il Tribunale di sorveglianza ha disposto la detenzione domiciliare.