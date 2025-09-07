Vasto incendio minaccia Aidone, già distrutti 20 ettari e le fiamme dilagano

Brucia da ore l’area boschiva intorno ad Aidone. Un violento incendio è divampato nelle scorse ore e sta continuando a bruciare.

Distrutti 20 ettari boschivi

Già alle prime ore del giorno erano andati distrutti 20 ettari di macchia mediterranea e vegetazione boschiva e l’incendio continua a bruciare con alta intensità

Le fiamme hanno già devastato Contrada Baccarato, nel territorio di Aidone e ora si stanno spingendo fino a contrada Ginestrella. Il fuoco si allarga velocemente spinto dal vento e le attività di contrasto attualmente in atto non riescono a contenerlo.

L’intervento della Forestale aspettando si abbassi il vento

Dall’alba tre squadre della Forestale con strumenti tagliafuoco ed autobotti della Forestale stanno cercando di arginare il diffondersi delle fiamme.

Con la luce son o iniziati anche i lanci d’acqua da parte di due velivoli. Si tratta di un Canadair della Protezione Civile e un elicottero della stessa Forestale ma in mattinata è entrato in azione anche un secondo Canadair che si alterna nei lanci.

L’incendio è di probabile natura dolosa e per questo sono stati attivati tutti i protocolli di controllo in zona temendo l’insorgere di nuovi focolai.

Si temono nuovi focolai

La Forestale chiede la collaborazione de cittadini invitati a segnalare eventuali altri incendi che potrebbero essere appiccati. In generale un invito alla prudenza e a tenersi lontani dalle zone boschive intorno ad Aidone in queste ore di difficoltà.

Nonostante le fiamme siano ancora in coso si può giù tirare un drammatico bilancio dei danni a contrada Baccarato dove l’intera zona boschiva sembra ormai devastata.