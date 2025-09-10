All’Oasi di Troina il 1° Festival del Sorriso, clown da tutto il Sud Italia sbarcano nell’Ennese

L’IRCCS Oasi di Troina ospiterà il 1° Festival del Sorriso, che si terrà venerdì 12 settembre presso la “Radura di Maria” del Villaggio Cristo Redentore. L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato “Teniamoci per mano Onlus” in stretta collaborazione con l’IRCCS Oasi.

Clown da tutto il Sud Italia

Il Festival inizierà alle ore 9:00 e parteciperanno numerosi clown, provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia, che si dedicheranno ad attività ludico-ricreative, coinvolgendo attivamente i pazienti, gli operatori e gli accompagnatori dell’Istituto. Questo evento, fortemente innovativo, pone l’accento sul coinvolgimento diretto come strumento di cura e umanizzazione.

“Abbiamo voluto che questo evento si svolgesse all’Oasi di Troina, un Istituto che per la sua storia è simbolo di cura e accoglienza, ma anche di sofferenza. La scelta non è casuale: il Festival del Sorriso qui rappresenta il giusto connubio tra la nostra missione e quella dell’Istituto Oasi, fondato da Padre Luigi Ferlauto. Entrambe le realtà sono concentrate sul miglioramento della qualità della vita per coloro che ne hanno più bisogno” ha spiegato Giuseppe Barbagallo, capo distretto della Onlus “Teniamoci per mano”.

Clownterapia e medicina narrativa

Nel pomeriggio, la giornata proseguirà con un convegno nella Sala Martino con una sessione dedicata alla Clownterapia e alla Medicina Narrativa. L’incontro, dal titolo “La retta è un cerchio che non si chiude mai!”, vedrà la partecipazione di diversi relatori per un momento di Riflessioni tra Sacralità e Scienza. Il convegno, che avrà luogo dalle ore 15:00 alle ore 19:30, vuole offrire una ragionamento comune sul valore della cura e sulla forza del sorriso come strumento di speranza.

La data del 12 settembre riveste anche un’importanza particolare per l’Oasi, in quanto segna l’ottavo anniversario della scomparsa di Padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’Istituto. La sua vita sacerdotale è stata interamente orientata al servizio dei più deboli, guidata dal motto: “Ognuno è qualcuno da amare”.

Anche in ricordo di Don Ferlauto

Il Direttore Generale dell’Oasi ha ringraziato l’associazione per aver scelto la struttura di Troina come luogo per il 1° Festival del Sorriso. “Questa iniziativa – dice. Arturo Caranna – rappresenta la perfetta sintesi dei valori su cui è stata fondata l’Oasi, dove ogni giorno ci impegniamo a mettere al centro la persona, con la sua storia e i suoi bisogni. L’attività di clownterapia rafforza il nostro percorso di umanizzazione delle cure. Pur essendo una giornata dolorosa per la scomparsa del nostro fondatore, questo evento è il modo migliore per onorare il suo ricordo e la sua eredità”.