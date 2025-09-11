RISORSE PER STRADE AREE INTERNE, D’ANGELO E DI COSTA: “EMENDAMENTO CHE PORTA LA FIRMA DEI DEPUTATI AUTONOMISTI”

“Dalla regione arrivano importanti risorse per il rifacimento delle strade provinciali. La provincia di Enna è destinataria di 3 milioni e 200 mila euro, una somma che, siamo certi, verrà utilizzata attraverso una ripartizione equa rispetto ai bisogni che presentano le nostre arterie. In quanto consiglieri provinciali, ci teniamo a sottolineare, come, in un quadro politico in cui persiste la tendenza a trascurare le aree interne, questo emendamento dedicato alle strade, porti la firma del gruppo autonomista all’assemblea regionale, con l’obiettivo di destinare le somme verso le aree interne che, dal punto di vista della viabilità, risultano più svantaggiate. Per questo risultato, oltre ai deputati regionali, ringraziamo il governo Schifani e in particolare l’assessore Francesco Colianni il cui impegno, ogni giorno, sta facendo registrare risultati tangibili e importanti per Enna e la sua provincia”.

Lo dichiarano le consigliere di Grande Sicilia al Libero Consorzio di Enna Filippa D’Angelo e Maria Di Costa.



