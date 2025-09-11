Scontro tra un’ex coppia di fidanzati per un locale, lui la denuncia, la donna finisce nei guai

E’ stata fissata al 25 novembre prossimo al Tribunale di Enna l’udienza preliminare nei confronti di una donna coinvolta in un’inchiesta per calunnia intentata dal suo ex fidanzato. Una vicenda che si trascina da ormai 30 anni, esplosa immediatamente dopo la decisione della coppia, lui di Caltanissetta, lei di Enna, di troncare la loro relazione nonostante fossero arrivati ad un passo dal matrimonio.

La vicenda

Come fa sapere la parte offesa, prima della fine del rapporto sentimentale l’ex fidanzato avrebbe intestato alla donna “alcune proprietà immobiliari a Caltanissetta”. Una volta dettisi addio, “sono iniziati tutta una serie di azioni mirate dalla mia ex fidanzata a fagocitare la mia proprietà” spiega l’uomo.

Il garage conteso

Nella sua ricostruzione, spiega che la donna, oggi sposata con un altro uomo, si sarebbe recata “in uno dei locali in mio possesso millantando la titolarità (seppur fittizia)” per poi chiamare “i carabinieri per denunciare il reato di invasione di edifici contro ignoti: pur sapendo benissimo che dal 1995 l’immobile è in mio possesso” racconta l’uomo, il quale, a sua volta, ha presentato una querela contro la ex fidanzata, culminata con la fissazione dell’udienza preliminare davanti al giudice Maimone. Il locale al centro della vicenda è un garage, a cui, come emerso nella richiesta di rinvio a giudizio, “era stata cambiata la serratura ed era presente un lucchetto e che era l’unica utilizzatrice dello stesso”.