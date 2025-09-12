Piazza Armerina non è una città per bambini, il Pd lancia un questionario alle famiglie

Non è una città a misura di bambino. E’ lo slogan scelto dal Pd per lanciare un sondaggio, attraverso la compilazione di un questionario, accessibile sulle pagine social dei Dem, per chiedere alle famiglie di Piazza Armerina “quanto le politiche locali siano attente alle esigenze dei più piccoli, dai 0 ai 14 anni”

La stoccata all’amministrazione Cammarata

Un’iniziativa che, evidentemente, sottende delle critiche all’amministrazione Cammarata anche se il circolo “Santaniello” di Piazza Armerina e la segreteria del Partito democratico motivano l’iniziativa allo scopo di raccogliere idee e proposte concrete per migliorare la qualità della loro vita in città”.

Il questionario, come spiegano i Dem, è anonimo “e di facile compilazione e abbraccia diversi argomenti, dalle attività pomeridiane alla mensa e dallo stato di salute degli edifici alle aree verdi dedicate ai più piccoli”.