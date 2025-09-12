Randazzo ai Mondiali di atletica a Tokio, Valguarnera tifa per lui

E’ ai Mondiali di atletica di Tokio che sono iniziati nella giornata di oggi Filippo Randazzo, lo sprinter cresciuto sotto le insegne della Pro sport ‘85 di Valguarnera dei fratelli Giarrizzo. L’atleta è a disposizione per il quartetto che correrà la staffetta 4×100 metri e si presenta in un buono stato di forma. Negli ultimi giorni ha corso in 10.29 a Nicolosi, sfiorando il suo personale di 10.23 stabilito nel 2021, migliorando il suo tempo stagionale di 10.36 ottenuto agli Assoluti di Caorle