Questura, passaggio di consegne tra Di Pollina e Passaro

A partire da oggi, il Commissario Capo dott. Carmelo Passaro assume ufficialmente l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Enna, mentre il Commissario Capo dott. Michelangelo Di Pollina diventa il nuovo dirigente della D.I.G.O.S.

Il dott. Carmelo Passaro, è laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e ha conseguito un master di II livello in Scienze della Sicurezza. In Polizia dal 2000, ha ricoperto diversi incarichi prestigiosi, tra cui quello di Dirigente facente funzioni del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina e, più recentemente di responsabile della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Enna. Il dott. Passaro ha altresì ha coordinato l’attività di controllo del territorio delle Volanti, nonché i servizi di Polizia Giudiziaria, portando a termine importanti operazioni di P.G.

Il dott. Di Pollina, che assume il ruolo di dirigente D.I.G.O.S., è entrato in Polizia nel ’99 ed è laureato in Economia e Commercio, avendo peraltro conseguito un Master in Organizzazione e Gestione della Sicurezza. Ha prestato servizio in provincia di Reggio Calabria e presso la Questura di Enna in diverse articolazioni. In particolare, da settembre 2021 è stato il Capo di Gabinetto della Questura di Enna, ricoprendo anche il ruolo di Portavoce del Questore.

Entrambi hanno in più occasioni curato il governo e la gestione di diversi servizi di O.P., distinguendosi per competenza e autorevolezza.



