Libero consorzio, “assicurata l’assistenza agli studenti disabili”

Già dal primo suono della campanella il Libero Consorzio Comunale di Enna ha assicurato a tutti gli studenti disabili residenti nel territorio e frequentanti gli istituti superiori e l’università i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) e il trasporto scolastico.

Gli uffici dell’Ente hanno definito in tempo utile tutto l’iter amministrativo e contabile per consentire agli studenti con disabilità di frequentare gli istituti dal primo giorno. A beneficiare dei servizi sono 97 studenti residenti nel territorio ennese e frequentanti gli istituti superiori e i corsi di laurea. Il servizio che ha un costo complessivo per anno scolastico di circa 1 milione e 500 mila euro è finanziato in buona parte dalla Regione Siciliana e per la somma mancante con risorse del Libero Consorzio Comunale di Enna.

” Colgo l’occasione – ha dichiarato il presidente, Piero Capizzi- di augurare un buon inizio di anno scolastico a tutta la popolazione studentesca, al corpo docente e al personale tutto. Che sia un anno proficuo e di crescita convinti come siamo che garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a tutti gli studenti sia una priorità imprescindibile a cui siamo chiamati a realizzare. Un augurio particolare lo rivolgo agli studenti con disabilità e alle loro famiglie ai quali va tutta la nostra attenzione e il nostro sostegno per garantire tutto ciò è necessario per dare loro le stesse opportunità”.