Porta a spasso il cane nel campo di atletica, la protesta dei podisti, “qui ci si allena”

di Giacomo Lisacchi

A Enna, “città della gentilezza” succede anche questo. Si può portare tranquillamente un cane a spasso dentro la pista del Campo di atletica leggera “Tino Pregadio” per una tranquilla passeggiata e, perché no, anche per farlo giocare con un pallone sgonfio trovato lì per caso.

Il ricordo di un’aggressione

Un episodio che ha lasciato, ieri, increduli alcune utenti della struttura che hanno ricordato un increscioso episodio di qualche anno fa, quando un cane ha dato un morso a una signora che si allenava all’interno della pista. L’episodio è stato segnalato da alcuni atleti al custode dell’impianto che, invitando il signore a uscire, non è riuscito nell’intento. Insomma, il campo di atletica è un luogo dedicato allo sport e al benessere e non può essere utilizzato come un’area di svago per i cani. Un uso non solo inappropriato ma riteniamo anche non autorizzabile.

La protesta dei podisti

“Con tutte le strade e le aree disponibili a Enna bassa, è proprio impensabile – è stato il commento di un podista- che qualcuno possa pensare di utilizzare una pista di atletica per portare a spasso un cane. Tra l’altro, il campetto è pieno non solo di bambini, ma anche di tanti giovanissimi atleti di rugby che si stanno allenando”. Quindi nell’esprimere il proprio disappunto, ha sottolineato l’importanza di “rispettare gli spazi pubblici e le loro destinazioni d’uso. Servirebbe rispetto per i bambini, per gli atleti e per chiunque svolga un’attività sportiva in questo luogo, auspico che il signore prenda coscienza del suo comportamento e dimostri sensibilità verso la comunità”