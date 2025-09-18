AcquaEnna, al via il processo per inquinamento Comitato chiede di costituirsi parte civile

E’ partito il processo al Tribunale di Enna nei confronti dei vertici di AcquaEnna, di due ex sindaci di Barrafranca, di due ex commissari di Barrafranca, per un totale di 13 imputati, accusati, a vario titolo, di aver causato l’inquinamento di una area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale e di non aver smaltito correttamente le acque reflue.

Il contratto con l’Ati e la denuncia di Assoconsumatori

Inoltre, secondo i pm di Enna sarebbero stati violati alcuni termini del contratto sottoscritto nel 2004 tra l’attuale gestore idrico e l’Ati. Le indagini hanno avuto inizio dopo una denuncia presentata nel 2017 al comando provinciale di Enna dal presidente di Assoconsumatori, Giuseppe Bruno e di due ex consiglieri di Enna.

Le costituzioni di parte civile

“Il Comitato Senz’Acqua Enna, pur avendo appreso con ritardo dell’avvio del procedimento, ha chiesto la costituzione di parte civile insieme al Comune di Enna. Presente anche Assoconsumatori Enna nella persona del Sig. Giuseppe Bruno” si legge nella nota del Comitato che rimarca alcune assenze. “Ad oggi, nessun altro Comune del territorio, né il Libero Consorzio della Provincia di Enna né l’ATI, hanno fatto richiesta analoga”.

La decisione del giudice

Il giudice deciderà sull’ammissione delle parti civili nella prossima udienza, fissata per il 3 dicembre prossimo. “Abbiamo ritenuto indispensabile – spiegano dal Comitato – essere presenti, perché la tutela dell’ambiente e dei diritti dei cittadini non può essere trascurata. La nostra partecipazione testimonia l’impegno costante nel vigilare e chiedere responsabilità per i disservizi e i danni al territorio”