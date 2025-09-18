Lavori nell’ufficio postale di Nissoria, sede provvisoria in un container

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Nissoria è oggetto da oggi di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Durante il periodo dei lavori sarà attivata una sede provvisoria in container sita presso il parcheggio di via Moncada. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e sarà dotata di ATM Postamat operativo h24.

La sede di corso Vittorio Emanuele infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Nissoria avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Nissoria i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di corso Vittorio Emanuele tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.