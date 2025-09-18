Una città a misura di bambino, l’evento del Pd domenica a Piazza Armerina

Domenica 21 settembre 2025 alle ore 17.00, nella piazzetta Pio La Torre si terrà l’evento a cura della sezione del PD “Salvatore Santaniello” di Piazza Armerina: “Una città a misura di bambino e di bambina”.

Abbiamo scelto, come nuovo gruppo dirigente, di presentarci alla comunità in uno spazio aperto ai cittadini e alle cittadine così da riflettere insieme, sulle sfide ancora aperte per trasformare i diritti dei bambini e delle bambine che vivono nella nostra città, in buone pratiche quotidiane.

Garantire la partecipazione attiva alla vita della città in cui vivono i nostri bambini e le nostre bambine significa anche ascoltare le loro opinioni su cose che li riguardano da vicino , tenere conto delle loro esigenze , riconoscere l’interesse del bambino e della bambina come superiore abbassando l’ottica alla loro altezza e allenando l’orecchio all’ascolto della loro voce Per fare questo dobbiamo cambiare i parametri di governo di questa città perché se si assumono i bambini e le bambine come “indicatori ambientali” sarà possibile risolvere molti dei problemi della nostra comunità . Sono loro la misura di tutte le cose e la garanzia di tutte le diversità.

Ecco perché abbiamo deciso di iniziare il nostro percorso politico accendendo un focus su quello che la nostra città ha messo in campo in questi anni per i bambini e le bambine. Siamo partiti da una serie di domande , quelle che ogni giorno si fanno tantissimi genitori e aggiungo anche tanti nonni : “Piazza Armerina è una città a misura di bambino/a? ci sono spazi a loro dedicati e di questi spazi se ne ha cura? Riusciamo ad offrire occasioni di crescita culturale a tutte e a tutti ? Ci sono bambini e bambine che vivono in situazioni di marginalità e se si cosa facciamo per loro?

Vi aspettiamo domenica 21 alle ore 17.00 nella piazzetta Pio La Torre per discuterne insieme.

La segreteria del Partito Democratico