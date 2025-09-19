AcquaEnna sotto processo, Comitato contro i sindaci, “avete tradito i cittadini”

Il Comitato Senzacqua Enna contesta l’assenza dei Comuni dell’Ennese che, per decisione dei sindaci, fatta eccezione per Enna, non si sono costituiti parte civile nel processo contro AcquaEnna. Una presa di posizione in linea con quella manifestata ieri da Assoconsumatori, il cui presidente, Pippo Bruno, ha lanciato stoccate ai sindaci ed all’Ati.

La lettera ai sindaci, all’Ati ed al Libero consorzio

Il Comitato ha scritto una lettera ai sindaci, all’Ati ed al presidente del Libero consorzio, affermando che la loro assenza “in questa battaglia giudiziaria è un fatto grave, inaccettabile e vergognoso” rendendosi responsabili di aver “lasciato soli i cittadini in una delle vicende più gravi che abbiano colpito il nostro territorio, come se il diritto all’acqua non fosse un diritto fondamentale ma un fastidioso problema da scaricare altrove”.

Nella loro lettera, i componenti del Comitato rivendicano di aver svolto le attività che sarebbero spettate ai sindaci, che, invece, “avete scelto il silenzio, l’inerzia, l’assenza”, rendendosi responsabili di “tradimento della fiducia dei cittadini”.

Il messaggio

Il Comitato ritiene che l’inerzia assunta dai sindaci si riverbererà nel prossimo futuro. “Come potete presentarvi davanti alle comunità che amministrate parlando di tutela, di sviluppo, di futuro, quando avete voltato le spalle al primo dovere: difendere i vostri concittadini nei tribunali, quando se ne è presentata l’occasione?”.

Infine, viene lanciato un messaggio: “Noi continueremo la nostra battaglia, senza paura e senza compromessi ma non dimenticheremo, e non lasceremo che i cittadini dimentichino, chi in questo momento decisivo ha scelto di non stare dalla parte del popolo”.