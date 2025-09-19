Case per giovani coppie ennesi, pronti per la consegna gli alloggi a San Pietro

Sono pronti per essere consegnati alcuni alloggi comunali nella zona di San Pietro, ad Enna. E’ quanto emerso al termine dell’incontro avvenuto nelle ore scorse tra il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, la segretaria generale della Cisl Enna, Carmela Petralia, ed il segretario generale del Sindacato Inquilini (SICET) Marco Gruttadauria.

Le difficoltà per le giovani coppie

Questi alloggi, di cui però non è stato indicato il numero, sono in fase di ristrutturazione grazie ai fondi dei finanziamenti “ex contratti di quartiere” e destinati a giovani coppie. Il tema della casa è pressante, nei giorni scorsi l’Ance ha reso noto quanto sia difficile per le giovani coppie comprare un immobile perché buona parte del loro reddito andrebbe impiegato per le rate del mutuo.

Nel corso dell’incontro, si è discusso dell’ultima graduatoria per l’accesso agli alloggi popolari, che ha visto l’assegnazione a circa il 50% degli aventi diritto.

Le parole dopo l’incontro

Come fa sapere il sindacato, “il sindaco ha ribadito la volontà di collaborare con associazioni di categoria e sindacati per rispondere alle esigenze delle famiglie più fragili, garantendo al contempo una gestione equa ed efficiente delle risorse”.

I rappresentanti del Sicet e della Cisl hanno “sottolineato l’importanza di politiche integrate che vadano oltre la semplice assegnazione degli alloggi, mirando a soluzioni strutturali e durature per il diritto all’abitare”