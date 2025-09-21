Festa dell’Unità, stasera dibattito tra sindaci del Pd ed il presidente Capizzi

La seconda giornata della Festa dell’Unità al Parco Proserpina di ieri ha registrato una presenza stimata nella giornata tra le mille e cinquecento e le duemila persone, confermando che la manifestazione sta rapidamente diventando una solida tradizione per l’ennese. Centinaia di famiglie, anziani, donne, giovani e bambini hanno riempito il parco: dall’area ristoro ai tavoli, dagli stand associazionistici ai giochi per i più piccoli, si respirava un’atmosfera di comunità vera, sotto le luci tra gli alberi, con risate, voci e armonia.

La mattina è stata dedicata allo sport con l’incontro “Lo Sport di Tutti”, in collaborazione con UISP, con la partecipazione di delegati del CONI e del Comitato Paralimpico Italiano, e numerose associazioni sportive dilettantistiche. I bambini hanno dato vita a giochi sport-educativi che hanno animato l’area, mentre gli adulti hanno discusso dell’importanza dello sport come dimensione sociale e della necessità di infrastrutture adeguate.

Nel pomeriggio, il tema centrale è stato “Gaza: l’umanità sotto assedio”, organizzato con Arci Enna, Koinè, Federazione degli Studenti, Coordinamento Palestina nel Cuore e Comitato Pro Palestina e Diritti Umani Enna. Un momento alto di riflessione: è stata ribadita la ferma condanna delle azioni che ledono i diritti umani, il sostegno alle iniziative internazionali di solidarietà, e l’urgenza di protezione e riconoscimento per la Palestina.

La sera ha assunto un tono generazionale: centinaia di giovani hanno occupato lo spiazzale per dibattere del rapporto tra giovani e Mezzogiorno, insistendo sui temi del lavoro dignitoso, dell’uguaglianza di opportunità e della necessità di un impegno politico che non si accontenti di parole ma produca soluzioni concrete. Il gran finale della giornata è stato musicale e festoso. Sul palco protagonista il concerto Babil On Suite, seguito dal dj set di MattiaTMB e Jahnto from Jostle, che ha visto un pubblico intergenerazionale: giovani ma anche famiglie, tutti uniti nella festa, che hanno popolato una serata straordinaria.

“Questa seconda giornata è un successo che supera ogni aspettativa. Siamo soddisfatti della qualità dei dibattiti, della partecipazione, dell’affetto che la comunità sta mostrano”, afferma il comitato promotore. L’appuntamento ora è con la terza giornata, che promette altrettanto impegno e partecipazione: oggi, domenica 21, si terrà un importante dibattito sulle donne e la politica, con ricordo di Milena Rutella, poi un ulteriore confronto alla presenza del giornalista Marco Esposito e degli amministratori locali – il presidente del libero Consorzio Capizzi e i sindaci PD – e deputati del PD Marino e Venezia per affrontare i temi delle aree interne e delle politiche di sviluppo che possono dare nuovo slancio al territorio.