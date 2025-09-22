Gaza, una marea di studenti e famiglie contro i massacri, “Chi tace è complice” (FOTO)

Tantissimi hanno partecipato ad Enna alla manifestazione per la Palestina. L’evento è stato organizzato dagli studenti ma si sono uniti al presidio in piazza Vittorio Emanuele molto simpatizzanti.

Tanti gli striscioni di condanna per i massacri a Gaza: “Chi tace è complice”, “Due popoli, una pace”, numerose le bandiere della Palestina, inoltre sono stati intonati cori i dai manifestanti.