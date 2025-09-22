Visual e Vetrinisti protagonisti a “Moda a Impatto Zero – La rivoluzione parte dal Sud”

L’evento, svoltosi il 14 settembre 2025 alla Casa delle Tecnologie Emergenti (Fiera del Levante), ha riunito istituzioni, imprese e professionisti per discutere di sostenibilità e innovazione nel settore moda e tessile in Puglia

A Bari, il 14 settembre 2025, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, nel Padiglione 169, Fiera del Levante, si è tenuto il talk “Moda a Impatto Zero – La rivoluzione parte dal Sud”, un incontro dedicato alle strategie sostenibili e innovative per il futuro della moda e del tessile in Puglia, che ha visto protagonista l’Associazione “Vetrinisti & Visual Europei”, presieduta da Giuseppe Marco Pasquarella.





Moderato da Marilù Fiore, l’evento ha visto il coinvolgimento di numerosi esperti e rappresentanti del settore, tra cui:





Tommaso Di Noia, Professore di Intelligenza Artificiale e Machine Learning al Politecnico di Bari;





Mauro Chezzi, Vicedirettore Confindustria Moda e referente associativo del Consorzio Retex.Green;





Cataldo De Luca, Presidente “Sezione moda” di Confindustria Bari-BAT;





Enrico Dilonardo, Presidente “Sezione tessile e abbigliamento” di Confindustria Taranto;





Stefano Cristaldi, Direzione Centrale Servizi alle Imprese, Marketing e Innovazione per l’Agenzia ICE;





Giuseppe Marco Pasquarella, Presidente Associazione “Vetrinisti & Visual Europei”;





Ivana Pantaleo, Ecostilista di Nanaleo Clotherapy e docente di sostenibilità della moda;





Antonio Seggioli, Amministratore Unico di Projectfarm Srl;





Roberta Marchese, Storica dell’arte, della moda e del costume.

Le conclusioni sono state affidate a Salvatore Toma, Vicepresidente di Confindustria Moda nazionale con delega al Centro-Sud.

Di particolare rilievo l’intervento di Giuseppe Marco Pasquarella, che ha sottolineato il valore della vetrinistica come linguaggio strategico della moda e del commercio. Attraverso l’uso di luci, colori, materiali e storytelling, la vetrina diventa oggi un potente mezzo di comunicazione capace di attrarre, emozionare e orientare le scelte dei consumatori.

«La vetrina non è solo uno spazio fisico, ma una vera e propria narrazione visiva che parla in silenzio e dice moltissimo – ha dichiarato Pasquarella –. È ciò che ci fa fermare, entrare, desiderare. Oggi il vetrinista è un professionista completo: non solo decoratore, ma esperto di comunicazione visiva, marketing e trend, capace di collaborare con designer, stylist, architetti e responsabili vendite. Ogni allestimento deve essere bello, funzionale e coerente con l’identità del brand.»

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei, ha ribadito l’impegno a promuovere formazione, eventi e collaborazioni per sostenere la crescita di questa professione, sempre più centrale nel retail e nella moda sostenibile.

L’iniziativa ha confermato come la Puglia stia assumendo un ruolo da protagonista nella transizione sostenibile della moda italiana, valorizzando innovazione, competenze e creatività.

Luogo: Puglia